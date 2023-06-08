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八里女子昨晚外出失聯 今晨發現載浮淡水河道送醫亡

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

47歲蔡姓女子昨天晚上從新北市八里住處外出便失聯，今天清晨被人發現在淡水河邊載浮載沉，警消到場協助救起檢視她已無生命徵象，緊急協助送醫仍宣告不治。警方循線通知蔡女家屬指認，家屬沒有疑義，至於確切死因仍需警方調查釐清。

據了解47歲蔡姓女子目前無業，本身沒有宿疾近來也無異樣，昨天晚上她獨自從新北市八里住處外出後便失去聯繫，不料今天清晨近6時許，被人發現載浮於淡水區中正路63號後方淡水河道，警消到場下船艇將蔡女救起，經檢視她已無生命徵象，緊急協助送醫急救仍宣告不治。

經警循線聯繫上蔡女家屬到醫院指認，確認是蔡女無誤，警方檢視蔡女身上沒有外力造成傷勢，初步排除有他殺可能，目前家屬對死因沒有疑義，蔡女未留遺書，生前也未有其他異狀，是自殺還是意外有待警方調查後釐清。

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新北市八里區蔡姓女子今天清晨被人發現載浮淡水河道，警消救起送醫不治，目前排除他殺釐清死因。記者曾伯愷／翻攝
新北市八里區蔡姓女子今天清晨被人發現載浮淡水河道，警消救起送醫不治，目前排除他殺釐清死因。記者曾伯愷／翻攝

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