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BMW酒駕男高速逆向撞死老婦今起訴 士檢列首件國民法官參審案

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

賴姓男子今年涉酒駕開BMW轎車，行經新北市汐止區汐平路一段，高速逆向行駛，撞死過馬路的69歲蘇姓婦人，酒測值達每公升0.57毫克。士林地檢署今偵結，依酒駕致人於死罪起訴，全案為士檢首件起訴國民法官法案。

士檢指出，賴姓男子今年1 月30日晚間7時許，在汐止地區與友人共同飲酒後，仍駕車而於途中撞及路人致死。據悉，55歲賴男當晚7時許，涉酒後開BMW轎車行經新北市汐止區汐平路一段，高速逆向行駛，狠撞正在過馬路的69歲蘇姓婦人，蘇婦當場噴飛數公尺沒了呼吸心跳，送醫不治。

當時蘇婦和兒子、媳婦、孫女，正要至土地公廟參拜，兒子先帶孫女穿越馬路回車上拿東西，蘇婦拎著供品過馬路，媳婦隨後跟上，不料短短不到3公尺的路程，兒子、媳婦、孫女3人全程目睹，蘇婦遭BMW轎車撞上喪命。賴男在車禍後說「沒看到路上有人」下班到朋友家喝酒，僥倖覺得回家路程不到5分鐘就酒駕，沒想到發生憾事。全案事發後賴男遭法辦，檢方訊後10萬元交保。

檢方指出，國民法官法今年1月1日正式施行，第一階段適用案件類型，均為故意犯罪因而發生死亡結果案件，人命關天罪質甚重，本案為士檢首件國民法官法案件。

第一時間啟動「偵訴合一專組聯繫機制」由偵查組及公訴組檢察官，共同組成國法案件專案小組，隨偵辦進度，多次研商討論，謹慎、周延蒐證，最後由檢察長顏迺偉主持結案前會議，充分研討及鉅細靡遺審視全部卷證，嚴格把關案件品質，力求精緻偵查及堅實公訴，兼顧國民法官審判程序規範要求。

檢方也呼籲，酒後駕車害人害己，任何酒駕犯行均將依法嚴懲，切勿心存僥倖抱憾終身！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

賴姓男子涉酒駕撞死婦人遭起訴，當時婦人兒子、媳婦、孫女目擊撞擊現場，兒子難以置信下跪禱告。記者蕭雅娟／翻攝
賴姓男子涉酒駕撞死婦人遭起訴，當時婦人兒子、媳婦、孫女目擊撞擊現場，兒子難以置信下跪禱告。記者蕭雅娟／翻攝
賴姓男子涉酒駕開BMW撞死婦人遭起訴。記者蕭雅娟／翻攝
賴姓男子涉酒駕開BMW撞死婦人遭起訴。記者蕭雅娟／翻攝

國民法官

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