影／謊報身分被識破！八德女開逃逸被警追上 不甩攔阻撞傷警逃逸

桃園市八德區一名女子昨天開車行經福德一路被警方攔檢，因謊報身分被警方識破，心虛開車逃逸在轉和平路1190巷時擦撞小貨車，余姓警員騎警用機車追至，要求女子下車，她竟撞開人車加速逃逸，造成余警右小腿擦挫傷。目前警方已掌握事證，待將人查緝到案後移送地檢署偵辦。

八德分局副分局長梁仲銘表示，大安派出所余姓警員於昨日下午5點擔服勤務時，騎著警用機車在國道二號橋下發現一輛小客車的女駕駛形跡可疑，余姓警員經上前實施攔檢盤查身分，該女因謊報身分遭警方識破，立即駕車逃逸。余姓警員見狀騎機車尾隨在後，該女卻不慎與同向小貨車發生擦撞。

當時，余姓警員追至，女駕駛往前開欲逃，余姓警員為為避免危及其他用路人欲攔阻她，見駕駛車窗開著，靠近女駕駛車旁，猛地打開車門，因瞬間門又關上，他隔著車門要阻止女駕駛繼續行駛，女駕駛卻死命不從倒車撞開警用機車乘隙加速駛離，造成余警後倒摔車、右小腿擦挫傷。