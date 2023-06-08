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影／三峽女4樓墜落1樓遮雨棚 全身酒味稱「被押來逼跳」
新北市余姓女子今天上午10時許從三峽區民生街一棟舊公寓4樓墜落，當場卡在一樓遮雨棚上，警消獲報派員趕抵，經檢視她肢體疼痛、意識清醒協助送醫急救。余女向救護人員表示，被7、8名男子押到這邊逼迫跳樓，目前警方正追查釐清確切原因。
據了解41歲余姓女子今天上午10時7分左右，她被人發現倒臥在新北市三峽區民生街1巷一棟舊公寓1樓遮雨棚。警消獲報立即派員前往協助將她吊掛下路面，經檢視她滿身酒氣、肢體疼痛、意識清醒旋即協助後送醫急救。
送醫途中余女醉語向救護人員表示，她早上被7、8名壯漢強押到民生街這棟舊公寓內，旋即上4樓逼迫跳樓。
警方獲報到場訪查周邊住戶，發現余女昨天晚上隻身前往前男友林男位於新北市三峽區民生街1巷四樓住處，今天上午余女、林男及另名男姓友人在住處內吵架，約莫上午10時許她自己往外跳去，雙方說法迥異目前警方還在調查釐清。
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