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新北新店集合式住宅獨居男9樓墜下 掉落路邊當場身亡
新北市新店區一棟集合式住宅今晨傳墜落意外，66歲陳姓獨居男子疑從高處掉落大馬路邊當場身亡。警方今天報請台北地檢署檢察官相驗，進一步釐清確實事發及死亡原因。
新北市消防局今天凌晨3時許獲報，新店區安坑地區一棟9層樓的集合式住宅大樓發生民眾墜落意外，救護人員到場，發現陳姓男子（66歲）倒臥在大馬路邊，已當場無生命跡象。
陳男平日獨居在該棟大樓，今天凌晨從6樓獨自搭乘電梯至9樓，經由樓梯走至頂樓天台，停留約半小時後就發生墜落意外。據了解，陳男因罹患肌瘤於上月才開刀治療，且住處內發現遺書一封，不排除疑似不堪病痛纏身，失去求生意志。
警方已連繫死者家屬到場指認，並報請台北地檢署檢察官會同法醫相驗，進一步釐清確實事發及死亡原因。
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