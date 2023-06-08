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影／桃園八德千葉連鎖火鍋失火 廚房倉庫竄火黑煙瀰漫
桃園市八德區介壽路二段上知名千葉連鎖火鍋今上午發生火警，餐廳後方倉庫突然冒火光，消防人員獲報抵達現場已經竄出火舌，所幸不到一小時撲滅火勢。據了解，該間火鍋店日前已經停業，今為何突然發生火警需要進一步調查。
今上午8點多有民眾經過餐廳外，赫然發現黑煙竄出趕緊報警，八德分隊於上午8點40分獲報立即趕往現場，發現起火點位於餐廳後方連結廚房的倉儲空間，猛烈火勢在內部燃燒，濃濃煙霧瀰漫現場，消防人員立即佈水線灌救。
所幸經搶救於上午9點30分火勢熄滅，無人員受困傷亡，共派出9車20人；事實上，該間知名連鎖火鍋日前已經宣布停業，但今突然發生火警，詳細起火原因須待火調科進一步調查釐清。
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