桃機管制區內地勤3車連環撞 駕駛煞車不及肇禍幸無人傷

桃園機場機坪管制區內，今天（8日）上午發生一起連環追撞車禍，一輛油栓車因駕駛未注意前方車況，撞上兩輛停止在外交通道上等待班機後推的地勤車輛，所幸現場無人傷亡也無設施設備受損，桃機公司航務處及航警局到場處理後，隨即進行路面清理並將車輛疑置，8時50分便開放車道通行。

據了解，今天上午8時28分，桃園機場第一航廈B3停機位外側，一輛文久公司的油栓車由B4停機位方向往B1停機位行駛時，因B1有星宇航機後推離場，中油公司油栓車及桃園航勤清廁車依車道管制員指示，依序停止在外交道上等候，卻遭後方文久公司的油栓車撞上。

機場公司指出，本次車禍肇事主因為駕駛剎車不及，推撞前方桃園航勤清廁車及中油公司油栓車，該路段行車速限為40公里，事故車輛並未超速，調查後隨即進行路面清理及車輛移離作業，8時50分開放車道通行，本事件無人員受傷，亦無設施設備受損，未影響機場營運。