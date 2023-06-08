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疑洗瓶子失足跌落 新北男溺斃板橋公園50公分深池塘
62歲劉姓男子今凌晨在新北市板橋某公園散步時，疑要清洗瓶子卻一時沒站穩，跌進約50公分深的池塘，意外溺斃，警方初步排除他殺，但仍依規定報請相驗釐清死因。
警方表示，今晨5時許獲報，指某公園池塘內有一男子頭部向下疑溺斃，警消趕抵並將該男子移置，確認已無生命跡象。
警方調閱監視器，劉男從一旁工地走出後沿池塘邊行走，但近凌晨1時許疑要清洗手中瓶子卻意外失足跌落溺斃，目前警方已將遺體暫厝板橋殯儀館，報請相驗。
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