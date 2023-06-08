疑洗瓶子失足跌落 新北男溺斃板橋公園50公分深池塘

62歲劉姓男子今凌晨在新北市板橋某公園散步時，疑要清洗瓶子卻一時沒站穩，跌進約50公分深的池塘，意外溺斃，警方初步排除他殺，但仍依規定報請相驗釐清死因。

警方表示，今晨5時許獲報，指某公園池塘內有一男子頭部向下疑溺斃，警消趕抵並將該男子移置，確認已無生命跡象。