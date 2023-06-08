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高市市政顧問助理家遭潑漆 涉案男吐露「受教唆」拿錢辦事

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市市政顧問蘇炎城辦公室許姓助理住處，昨天凌晨遭人潑漆，警方逮捕涉案的段姓男子，原本聲稱報復行車糾紛，但受高雄市警察局長林炎田親情喊話，吐露受人教唆，警方連夜再查捕周姓男子到案。

昨天凌晨5點左右，高雄市左營區新庄仔路545巷透天樓房1樓大門口遭潑紅漆，警方得悉是市政顧問蘇炎城辦公室許姓助理的家，立即全面調相關監錄系統畫面，查出42歲的段姓男子騎公共自行車，去許家涉嫌潑漆。

高雄市6月5日、6月7日連發生議員李雨庭服務處遭人開車倒車衝撞、市政顧問助理家遭潑漆，警方都迅速在幾小時後查獲涉案人。

昨晚7點多，員警赴高雄市楠梓區宏毅二路段姓男子住處，逮捕段到案，但是，段姓男子聲稱，因為曾因在覆鼎金金獅湖附近，和許姓助理發生行車糾紛才去潑漆報復。

不過，許姓助理說他平時都開車，走高速公路往來鳳山上下班，不曾走金獅湖，令警方懷疑段姓男子有所隱瞞。

昨天深夜，高雄市警察局長林炎田赴左營警分局，對段姓男子親情喊話，說他還有老母要養，說得令段姓男子不由哭了出來，坦承有人要拿錢給他，要他去潑油漆。

警方查出段姓男子受1名周姓男子（53歲），涉嫌教唆他去潑漆，立即趕往楠梓區加宏路，帶回周調查全案。但周否認教唆，全案由警方依毀損、恐嚇等罪嫌查辦。

高市政顧問助理家遭潑漆，警方今晚逮捕涉案的段姓男子（中）。記者林保光/翻攝
高市政顧問助理家遭潑漆，警方今晚逮捕涉案的段姓男子（中）。記者林保光/翻攝

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