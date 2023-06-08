莽男預告前妻服務學校「有大事發生」引恐慌 台南警方介入

網路亂po文引發恐慌！台南佳里一名郭姓男子，與前妻離異後心生不滿，多次跑到前妻服務的小學「盯哨」，7日晚間他又在臉書地方社群貼文，「預告」今天學校有大事發生，家長及民眾以為是恐怖威脅，人心惶惶，甚至想請假不讓孩子上課，轄區警方獲報介入調查，今早也派員巡視避免事端，郭男果然現身，與員警發生口角，由於郭男前妻已申請保護令，警方也約制其行為，最後郭男悻悻然離去。

據了解，郭男與在國小擔任教職的妻子離異後分居，他懷疑前妻另結新歡，但又礙於家暴管制令無法接近前妻理論，他多次跑到國小埋伏找人，昨天晚間又在臉書地方社群貼文，雖不是恐怖威脅，但語帶保留，反讓網友感到驚懼，紛紛留言要他說明白。

郭男後來雖更改貼文內容，卻無法取信網友，反而引起更大疑慮，轄區佳里警方主動介入調查，郭男雖說是私事，自己無惡意，警方今天一早仍安排勤務巡視校園周邊，後來到上午9時許，郭男果然現身，遭警方及教職員攔下，郭男前妻請假未上班，雙方起了口角衝突，郭男大吐苦水，表示不想讓私事太難看，警方指他貼文引起恐慌，郭男則矢口否認，並說自己未有激進言論，會詢問律師如何處理，最後才開車離去。

由於網路貼文轉傳，引發學生家長及居民恐慌，南市府教育局及檢方都主動關心，目前轄區警方已積極處理並持續關注。

郭姓男子今早又到學校要找前妻，被到場警方勸阻，郭男認為自己沒做什麼事，不肯離去，與警方爭執。 ／ 記者莊曜聰攝

台南佳里一名郭姓男子因前妻有糾紛，昨晚在網路留言指她服務的國小會有大事發生，引發軒然大波。圖／民眾提供