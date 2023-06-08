新北車手駕車飆逃4公里、突卡車陣倒車欲逃 卻自撞石柱遭逮
新北市新莊警方昨天下午追捕駕車飆逃詐欺車手，雙方追逐近4公里，於三重區環河北路與龍門路，趁詐欺車手人車卡困車陣中，警上前喝令車內兩嫌下車，不料車手倒車欲逃，不慎自撞一旁宮廟石柱，當場被警拉下壓制逮捕帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌送辦。
據了解65歲郭姓男子，今年4月透過臉書加入LINE投資群組，以為藉由專業人士操盤既可獲利，郭男陸續以匯款跟面交交付200萬元，卻仍不知早已羊入虎口。昨天詐團在誆以郭男抽中股票須入金為謊，要郭男以面交方式交付230萬6千元以補足帳戶內不足投金，郭男才覺得被騙報警處理。
警方受理將計就計，於昨天下午派出9名警力埋伏在蘆洲區中山路交付地點，見29歲蔡姓男車手向郭男取款230萬6000元時衝前，蔡男見狀趕緊跳上監控手24歲王男汽車旋即往三重方向飆逃。
眾警分乘機車、廂型車尾後追捕，雙方追逐近4公里，直到蔡、王兩嫌車子卡困在新北市三重區環河北路與龍門路口時，警立即下車衝前喝令兩人下車，但王男不停仍欲駕車衝逃，被警方持警棍連敲車窗數下，最後兩嫌倒車不慎自撞一旁宮廟石柱才無法再逃。
眾警立即衝前團圍拉下車內蔡、王兩嫌壓制上銬，所幸未波及其他路過民眾，現場沒有人受傷，警方附帶搜索車內，查扣收據10張、工作證10張、手機3支等證物，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌將兩嫌移送法辦。
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