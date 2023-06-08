幼兒園老師餵幼童安眠藥案、新北檢警今晨第二波搜索 帶回負責人等

新北市板橋一間私立知名連鎖幼兒園日前爆出幼兒遭趙姓女教師餵安眠藥，目前有10名家長報案。新北地檢署今指揮警方發動第二波搜索，帶回幼兒園負責人等人，其餘細節表示因案件仍在搜索中，不方便透露。

板橋這家私立知名連鎖幼兒園上月有3名家長發現，就讀幼兒園的孩子從今年2月至4月間有情緒易怒及自殘等行為，詢問孩子才發現遭老師餵食不明藥物，家長報案後情況愈演愈烈，還傳出孩子身上被驗出三級管制巴比妥反應。

新北教育局指出，個案愈來愈多，且受害幼兒超出趙女班級，面對外界質疑趙女餵藥可能不是單一事件，已安排土城醫院醫師及醫檢師到園檢驗。

據悉，全案起源於一名趙姓教師被指控，疑似為了方便孩童管教，對幼兒下安眠藥，新北市府接獲舉報後介入調查，並將案件轉介給司法單位調查。檢警在第一波搜索行動中帶回趙姓教師，複訊後兩萬元交保。