東海岸深夜車禍5人輕重傷 3名新加坡籍旅客

四海幫前幫主「弟哥」張建英日前病逝，訂於6月9日舉辦告別式，四海幫日前對外發出「公司帖」，包括本省掛太陽聯盟、天道盟、天道盟同心會、竹聯幫靜安會、弘仁會、尊堂、信堂、松聯幫等幫派都擬派代表到場，但警方臨時要求告別式上「不得唱名堂號」，違規的話將舉牌警告，舉牌達三次將命令解散，並要求接待人員不得穿高衩旗袍。背後原因與竹聯幫明仁會今年3月高調舉辦春酒引發爭議、組織犯罪條例為此修法有關。黑幫老大傳統公祭文化與警方如何執法，是否醞釀新衝突，警方與黑道之間如何畫出紅線，讓這場告別式還未舉辦，已引發關注。

2023-06-08 09:30