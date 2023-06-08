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東海岸深夜車禍5人輕重傷 3名新加坡籍旅客

中央社／ 台東縣8日電

台東縣成功鎮台11線昨天深夜發生廂型車和轎車對撞，造成5人輕重傷，其中3名新加坡籍1重傷、2輕傷，分別送往台東馬偕醫院和基督教醫院救治中。

台東縣消防局今天上午發布新聞稿表示，消防局昨晚10時18分接獲民眾報案，「台東縣成功鎮台11線119公里處發生車禍案件」，據報現場有人員受困，消防局出動成功、都蘭、東河及泰源等4個分隊，各式車輛6部，消防人員10名。

現場指揮官成功分隊長曾祥瑞表示，當時是1輛轎車與1輛廂型車發生對撞，消防人員以破壞器材破壞車輛後將傷患救出，共計5名患者，2名重傷3名輕傷。

5名患者分別為，羅姓、林姓（新加坡籍）、陳姓（新加坡籍）送往台東基督教醫院，重傷的蘇姓、林姓（新加坡籍）送往台東馬偕醫院救治。詳細車禍原因待釐清。

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