苗栗大湖山區廢木頭燒3天釀禍 10警義消送醫

苗栗縣大湖鄉新開村山區大堆廢木頭起火3天仍未熄滅，現場不斷冒出白煙，一氧化碳濃度一度破表超過500ppm。圖／苗縣消防局提供 苗栗縣大湖鄉新開村山區大堆廢木頭6月4日起火，昨仍未熄滅，還創下全縣戶外一氧化碳中毒的首例，當天因風向轉變，一度造成現場10名警義消不適送醫，目前仍有2人住院觀察，無生命危險。

大湖新開山區堆置300多坪的廢木頭堆，4日中午發現起火，消防局昨天公布現場空拍影像，明火已滅，但持續悶燒，冒出陣陣白煙，因火場接近山崖邊，無法動用重型機具，警消只能在附近警戒。

消防局指出，一氧化碳中毒一般不會發生在開放空間，4日下午3點火場風向突改變，現場10名警義消不適送醫，一名執勤小隊長形容「我站在沒煙的地方指揮，就忽然身體一陣癱軟」。

現場氣體偵測器最高只能測到一氧化碳濃度500ppm，卻當場「破表」；消防局說，容許濃度是50ppm，開始有危害是100ppm，頭痛是400ppm，1600ppm20分鐘內死亡，因此研判遇到的是首例戶外開放空間的一氧化碳中毒，將列案例檢討。

這起廢木頭堆火災消防局連日動員37車次、100人次及直升機1架20趟，地主指稱是剛繼承的土地，為何起火不知情，消防局完成火災鑑識報告後，將移請警察局、環保局等單位查明是否涉及公共危險、廢棄物清理法、空氣汙染法等責任。

無獨有偶，苑裡鎮一家工廠堆置大量的塑膠發泡及布料等下腳料，3日深夜也起火，歷經3小時才撲滅，起火原因調查中。

縣長鍾東錦說，廢棄物處理費用高昂，可能有不肖業者鋌而走險，一把火燒掉了事，已要求縣府工商發展處、環保局等單位，研議自治條例，規範工廠設置監視器把關廢棄物依申報流程處理，有效監控。