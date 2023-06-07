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高雄市政顧問助理家遭潑漆 男被逮未說動機疑「幕後有人」

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市市政顧問蘇炎城辦公室許姓助理住處，今天凌晨遭人潑漆，警方調閱監視器畫面，查出段姓男子涉案，發現他騎腳踏車去潑漆，後來到三民區買甲苯洗手，全案由警方追查他的動機。

蘇炎城辦公室許姓助理在高雄市左營區新庄仔路545巷住處，今天凌晨5點左右遭人潑紅漆，許家門口3輛機車被染紅，鐵門也有大片紅漆。

警方根據附近住戶家的監錄畫面，發現凌晨4點55分，1名男子騎腳踏車經過新庄仔路545巷，不久許家就遭潑漆。

警方沿途調監錄畫面，發覺這名騎腳踏車的男子涉案後，騎車到三民區鼎中街小北百貨買甲苯洗手，途中就丟棄油漆桶，後來又棄車才回楠梓區宏毅二路住處。

今晚7點時30分，警方追到這名男子住處，才查出涉案人是段姓男子（42歲），並在他主住處找到他涉案時穿著的衣服，段姓男子便承認涉案。但是，他暫沒說出動機，警方認為他與許家不認識，可能幕後有人唆使潑漆，正深入追查全案。

高雄市警方今晚查獲段姓男子，他涉嫌對市政顧問助理家潑漆。記者林保光／攝影
高雄市警方今晚查獲段姓男子，他涉嫌對市政顧問助理家潑漆。記者林保光／攝影
高雄市警方今晚查獲段姓男子，他涉嫌對市政顧問助理家潑漆。記者林保光／翻攝
高雄市警方今晚查獲段姓男子，他涉嫌對市政顧問助理家潑漆。記者林保光／翻攝
高雄市警方今晚查獲段姓男子，他騎腳踏車對市政顧問助理家潑漆。記者林保光／翻攝
高雄市警方今晚查獲段姓男子，他騎腳踏車對市政顧問助理家潑漆。記者林保光／翻攝

潑漆 高雄市

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