高雄市政顧問助理家遭潑漆 男被逮未說動機疑「幕後有人」

高雄市市政顧問蘇炎城辦公室許姓助理住處，今天凌晨遭人潑漆，警方調閱監視器畫面，查出段姓男子涉案，發現他騎腳踏車去潑漆，後來到三民區買甲苯洗手，全案由警方追查他的動機。

蘇炎城辦公室許姓助理在高雄市左營區新庄仔路545巷住處，今天凌晨5點左右遭人潑紅漆，許家門口3輛機車被染紅，鐵門也有大片紅漆。

警方根據附近住戶家的監錄畫面，發現凌晨4點55分，1名男子騎腳踏車經過新庄仔路545巷，不久許家就遭潑漆。

警方沿途調監錄畫面，發覺這名騎腳踏車的男子涉案後，騎車到三民區鼎中街小北百貨買甲苯洗手，途中就丟棄油漆桶，後來又棄車才回楠梓區宏毅二路住處。