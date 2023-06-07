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囂張權利車金門馬路蛇行大秀車技 警方鎖定「先開罰車主」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門權利車增多，衍生不少交通亂象，有民眾日前拍到大清早的一輛白色權利車在金寧鄉伯玉路靠近后盤山路段囂張蛇行，還忽左忽右危險駕駛，差點撞上對向機車，熱心民眾將影片送交警方檢舉。警方表示，目前已鎖定車輛，因無法確認駕駛，今先開單舉發車主，依道路交通管理處罰條例可能裁罰1萬8千到2萬4千元。

金門去年爆出權利車增多，拖吊業者跨海拖車，引起不少玩家人心惶惶，據警方統計金門最少有400輛，但坊間預估有將近千輛，但因為權利車只擁有車輛的使用權，並沒有產權，所以不少玩家都會亂開，甚至違規，絲毫不擔心收到罰單的問題。

最近網路上就流傳一段清晨5點多白色權利車在馬路上危險駕駛，不但在道路上跨越至對向車道行駛，還一路蛇行，把馬路當作自家的賽車道，囂張行徑全被拍下來。

金門縣警察局今表示，駕駛的行為時間點還有待確認，不然舉發程序和內容會有問題，在與沿路的監視器比對後，已鎖定車輛，將開單舉發。

警方說，依今年5月3日新修正公布之道路交通管理處罰條例第43條規定，在道路蛇行或以其他危險方式駕車；行車速度超過規定最高時速40公里；以迫近、驟然變換車道或其他不當方式迫使他車讓道；非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停；拆除消音器或以其他方式造成噪音。以上5種均屬於危險駕駛，可處6千元到3萬6千元罰鍰，可當場禁止其駕駛、吊扣牌照6個月。

但因新法尚未公布，警方依舊罰責處6千元到2萬4千元罰鍰，並當場禁止其駕駛、吊扣汽車牌照6個月，還要接受道路交通安全講習。如因危險駕車行為因肇事，吊銷駕照

有民眾日前拍到大清早的一輛白色權利車在金寧鄉伯玉路靠近后盤山路段囂張蛇行，還忽左忽右的危險駕駛，金門警方今天開出罰單，將裁罰1.8萬到2.4萬。圖／警方提供
有民眾日前拍到大清早的一輛白色權利車在金寧鄉伯玉路靠近后盤山路段囂張蛇行，還忽左忽右的危險駕駛，金門警方今天開出罰單，將裁罰1.8萬到2.4萬。圖／警方提供
有民眾日前拍到大清早的一輛白色權利車在金寧鄉伯玉路靠近后盤山路段囂張蛇行，警方今天開出罰單。圖／警方提供
有民眾日前拍到大清早的一輛白色權利車在金寧鄉伯玉路靠近后盤山路段囂張蛇行，警方今天開出罰單。圖／警方提供

金門 罰單 車主 駕照 警察

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