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花蓮193縣道小客車自撞路樹 女駕駛受困救出仍不治

中央社／ 花蓮縣7日電

花蓮玉里鎮193縣道108.9公里南下車道，今天下午1輛自小客車不明原因自撞路樹，小客車嚴重變形，女駕駛受困車內，警消以破壞器材救援，將命危女駕駛送醫，急救不治。

玉里警分局初步調查，來自屏東的64歲吳姓女子今天下午1時許駕駛自小客車，於193縣道北往南方向行駛，在指標108.9公里東豐段突然偏離路面、自撞路樹，由於撞擊力道過大，導致小客車嚴重變形，吳女受困車內。

警消獲報到場，發現駕駛座車門變形無法開啟，另一側車門則懸空於5公尺高的坡坎，於是警消以破壞器材將受困車內吳女救出，但吳女已無呼吸心跳，緊急送玉里慈濟醫院急救，仍於下午2時45分宣告不治。

吳女有駕照、酒測值為0，確切事故原因正由警方調查釐清。

花蓮縣玉里鎮193縣道108.9公里處，7日下午有1輛自小客車不明原因自撞路樹，女駕駛受困車內，警消獲報馳援，但女駕駛救出後仍傷重不治。（民眾提供）中央社
花蓮縣玉里鎮193縣道108.9公里處，7日下午有1輛自小客車不明原因自撞路樹，女駕駛受困車內，警消獲報馳援，但女駕駛救出後仍傷重不治。（民眾提供）中央社

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