影／南市新營路口重機連撞2機車釀3傷 女騎士斷腿命危
台南市新營區一處路口今早發生連環車禍，一輛重機先與竄出機車擦撞後，又失控追撞另輛機車，女騎士撞擊後衝向路邊電桿，造成肋骨斷7根、腰椎骨折，重傷送醫，三方都排除酒駕，詳細肇事原因責任歸屬得進一步釐清。
車禍發生在上午8點許，地點在新營區太子路一處閃燈路口，台南市消防局上午8點9分獲報，派遣新營分隊人車趕往救援。
救護人員到場發現一名50歲賴姓女騎士意識清醒，但左小腿斷落路面，救護人員緊急用止血帶纏繞膝蓋斷口處，撿拾斷肢再以冰水冰塊套袋保護，連人送往柳營奇美醫院急救。
經醫師診治，賴女腰椎有粉碎性骨折、肋骨斷7根、鎖骨骨折及氣血胸等，意識雖清楚，傷勢相當嚴重，隨後轉送嘉義長庚醫院。
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