影／南市新營路口重機連撞2機車釀3傷 女騎士斷腿命危

台南市新營區一處路口今早發生連環車禍，一輛重機先與竄出機車擦撞後，又失控追撞另輛機車，女騎士撞擊後衝向路邊電桿，造成肋骨斷7根、腰椎骨折，重傷送醫，三方都排除酒駕，詳細肇事原因責任歸屬得進一步釐清。

車禍發生在上午8點許，地點在新營區太子路一處閃燈路口，台南市消防局上午8點9分獲報，派遣新營分隊人車趕往救援。

救護人員到場發現一名50歲賴姓女騎士意識清醒，但左小腿斷落路面，救護人員緊急用止血帶纏繞膝蓋斷口處，撿拾斷肢再以冰水冰塊套袋保護，連人送往柳營奇美醫院急救。