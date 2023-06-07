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警專1099學生畢業 林右昌祝福鵬程萬里勿忘校訓「誠」
警察專科學校今天舉行警員班第40期畢業典禮，共有1000多名警專學生完成學業，未來將陸續擔任警、消、海巡工作，內政部長林右昌特地到校致詞慶祝，並開心與畢業生一同拿手機自拍合影，林右昌期勉畢業生投入職場後，不要忘記校訓「誠」，在任何階級或機關，面對挑戰或問題，都要秉持忠於國家社會、服務人民的態度。
警專今年畢業學生共計1099人，其中行政警察科625人、刑事警察科70人、交通管理科69人、科技偵查科70人、消防安全科146人、海洋巡防科119人。林右昌頒發各教授班畢業成績第一名的獎狀給31名優秀學生。
林右昌說身為內政部長，對每名畢業生有滿滿期待，「今日以警專為榮、警專明日以大家為榮」。
他除了希望畢業生不要忘記校訓「誠」，也希望大家未來秉持警專教授的法治、民主和道德素養，身為執法人員，未來是公僕，相較一般人要有更高的要求和期待。
林右昌說，身為內政部長就是警察的大家長，看到畢業生就像是看到自己的孩子，對國家、社會未來充滿希望，他祝大家福鵬程萬里，一起為警察和台灣為加油。
林右昌相當重視警專的教育及學校設施建設，他今年一月底就任內政部長，已是第6次到訪警專。他說未來在財政狀況許可下，結合各項福利措施，改善警察工作條件及待遇。
林右昌強調，警察以及所有警校的孩子都是國家重要資產，5月1日起，將警專等院校的伙食費調升25%；近三十年沒調整的警勤加給，今年七月一日也將提高15%。
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