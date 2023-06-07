花蓮明舉辦民安演習 市民收到避難訊息勿驚慌
花蓮縣政府將於明（8）日下午1時30分至4時演習，將針對花蓮市及周邊地區所有手機使用者，發布「疏散避難警報」災防告警訊息測試。消防局表示，這是演習測試發送，實際上並無災害或異常狀況，請接收到的鄉親安心。
消防局表示，明天預計在花蓮國際商港舉行「112年全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習」實作演練，為配合演習情境、測試災防告警細胞廣播訊息發布管道是否正常運作，將發布疏散避難警報訊息，內容為【演練】【疏散避難警報】【Evacuation Drill】112年花蓮縣全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習疏散警報發送演練。花蓮縣災害應變中心Hualien County EOC. 03-8462119。
消防局指出，本次發送時間預計於8日下午1時30分至2時30分之間發布測試訊息，發送時間約5分鐘，在花蓮市周邊地區4G或5G行動用戶手機將收到測試訊息，請勿驚慌。
消防局表示，發送災防告警訊息是政府在緊急狀況發生時，透過各家電信業者以獨立通道傳遞訊息，不受網路影響，數秒內可將告警訊息傳送至指定範圍內4G及5G行動用戶手機，讓民眾立即獲得最新災害訊息，及早採取應變作為。日後若有緊急災害事件，須請民眾立即展開疏散避難時，就會比照這次演習發布災防告警訊息，將災害訊息及相關避難措施即時發布通知。
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