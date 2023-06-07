台南大東夜市發生持刀砸攤糾紛 南警：依聚眾鬥毆罪嫌法辦

台南市東區大東夜市於6月6日深夜11點多，發生有人持刀率眾涉嫌砸毀攤位糾紛。警方查出，此案是攤商間在其他夜市為了攤位租金繳費方式引起糾紛。今天凌晨2點通知涉吳姓主嫌到案，全案依聚眾鬥毆罪嫌函送台南地檢署偵辦，並將持續追緝其他涉案人到案。

警方調查，許姓被害（40歲）在大東夜市擺攤外，還在花園夜市有攤位分租給吳姓男子，吳表示要由友人匯款給許，許並因不認識吳友人，擔心以後找不到人，要求吳付現金，雙方因攤位租金繳費方式起爭執。吳於6月6日深夜11點多，涉嫌率眾涉嫌砸毀許的3C商品攤位。

案發後，有逛夜市民眾將此事PO上爆料公社臉書社群，並質問台南的治安怎麼了？要求警方依法偵辦。

警方說，涉案人於警方到場前已離去，警方依規定受理後積極偵辦，並於7日凌晨2點多通知45歲吳姓主嫌到案，但毀損部分，當事人暫不提告。 警詢後依聚眾鬥毆罪嫌將吳姓男子函送台南地檢署偵辦。另警方將持續追緝其他約7、8名涉案人到案，依法追究刑事責任。