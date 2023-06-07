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影／沙鹿行人地獄路口有解 會勘決定增設交通號誌

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名女子昨晚在台中市沙鹿區一處無號誌路口要過馬路，走到斑馬線上，謹慎查看左右二側來車，快速過馬路，但沿途沒有汽機車禮讓，她即將抵達對面時，被一輛急駛而來的機車撞上，受傷送醫急救，各單位今天下午現場會勘，決議由交通局設交通號誌，增設「慢」字提醒駕駛，建設局加強路燈照明。

台中市交通局今天下午邀各單位到沙鹿區沙田路和四平街新平巷口會勘，台中市警局交通大隊與清水分局、當地里長與光田醫院代表人員到場，清水分局長周俊銘也到場。

交通局綜合各單位意見後決議，將由交通局在此路口增設交通號誌，並增設「慢」字標示，提醒來往駕駛人，沙鹿區公所在轉角路口10公尺內增畫紅線，避免醫院救護車進出受影響，建設局加強路燈照明。

記者今天下午在會勘現場也觀察該路口，仍有許多汽機車不理讓行人，有母親牽著小孩的手，站在馬路中央神情緊張，看到沒有來車，立即小跑步衝到對向。

清水警分局表示，沙田路段車輛不停讓行人違規，該分局自112年1月1日迄今共取締55件，該處路口行人穿越線約於今年3月底設置完成，設置完成前未發生行人交通事故，4月初設置完成迄今共計發生2件行人交通事故，都是機車撞傷行人。

台中市沙鹿區一處路口昨晚發生行人被機車撞傷，各單位今天下午會勘。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區一處路口昨晚發生行人被機車撞傷，各單位今天下午會勘。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區一處路口昨晚發生行人被機車撞傷，各單位今天下午會勘。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區一處路口昨晚發生行人被機車撞傷，各單位今天下午會勘。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區一處路口昨晚發生行人被機車撞傷，各單位今天下午會勘。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區一處路口昨晚發生行人被機車撞傷，各單位今天下午會勘。記者游振昇／攝影

台中市

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