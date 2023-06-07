影／投資虛擬貨幣簽交易免責聲明書 詐團車手扮幣商取款遭逮

新北市婦人加入群組投資虛擬貨幣，日前面交60萬元現金還要簽數位商品交易免責聲明書，汐止警方埋伏逮自稱「幣商」的詐團車手林姓男子，查扣疑似詐騙所得現金64萬餘元，警詢後依詐欺嫌移送士林地檢署偵辦。

汐止警分局社后派出所上周獲報，汐止區樟樹一路1巷一處社區前，有婦人疑似遭詐騙與車手相約面交，警方立即前往面交地點查訪與埋伏，趁車手取款之際，上前當場逮捕詐騙車手林姓男子。

據了解，李姓婦人（65歲）今年4月30日透過LINE加入投資群組，隨後有詐騙集團成員加其好友，開始推銷利用購買泰達幣交易獲取高額利潤。今年5月底，李婦攜帶60萬元現金，依照詐騙集團指示前往樟樹一路1巷一處社區前進行面交。詐騙集團另指示一名居住在高雄的車手林男（20歲）搭乘高鐵北上前往取款。

社后派出所員警獲報後，立即趕赴現場埋伏，見詐團車手林男出面取款，上前依現行犯逮捕，李姓婦人當場經警方分析後才恍然大悟遭受詐騙。警方現場查扣現金64萬2000元、手機1支、數位商品交易免責聲明書4張。林男遭逮捕後，仍堅稱是「幣商」雙方為投資雙方的關係，否認有意詐騙，警詢後依詐欺罪嫌移送檢方，檢察官訊後向法院聲請羈押獲准。