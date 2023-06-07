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社寮橋違規垂釣 基隆警取締8件最高罰3000元

中央社／ 基隆7日電

基隆市除正濱漁港，其餘各漁港都設有垂釣區，近期有不少釣客違規在和平島聯外橋梁社寮橋垂釣，警方在宣導期過後加強執法，1個月取締8件函送裁罰，最高可處新台幣3000元罰鍰。

基隆市政府警察局今天發布新聞稿表示，警方近期時常接獲民眾檢舉，常有釣客在社寮橋一帶不理會禁釣告示違規釣魚，除造成附近海域環境污染外，釣客甚至為爭搶釣魚地點，不時與當地民眾、遊客及船家發生糾紛。

第2警分局和一路派出所立即規劃勤務，派遣警力積極宣導，期間發現許多釣客違規在社寮橋上甩竿垂釣，恐危害行車及人身安全，3個月宣導期過後，5月起至6月5日展開強力執法。

警方表示，期間共取締8件，製作筆錄後函送交通部航港局，依商港法規定，在公告區域外垂釣者，處600元以上、3000元以下罰鍰，並得沒入釣具。

警方呼籲，民眾釣魚前應先了解相關規定，例如，禁止在航道路線及非開放區域釣魚等，避免造成自身和他人危險。

基隆 航港局 台幣

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