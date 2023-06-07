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員警打傷「超商浩克」惹議 張善政：不會忽視警察付出
桃園朱姓健身教練上月在超商發狂、打傷中壢警分局員警，員警後續卻以警棍將朱男打得頭破血流，引發外界質疑執法過當。桃園市長張善政日前在風波結束後和當事員警見面，過程中他鼓勵員警不忘初衷，不要因此事感到沮喪，市府也不會忽視警察的犧牲與付出，未來將陪伴面對後續訴訟。
張善政表示，朱男在便利商店破壞商品的第一時間，中壢分局2名員警趕抵試圖安撫男子情緒，遺憾整個過程雙方都受了傷，員警被打到腦震盪，警方也因現場處置不當，依法遭到懲處。
張善政說，公務人員必須依法執行業務，當罰則罰，但同仁們在執勤現場受傷，他也頗為不忍，日前他與2名員警見面，感謝第一時間保護民眾，沒有波及他人，也鼓勵有過必改是公務人員的基本心態，「未來的路還很長，千萬不要因此感到沮喪，要記得最初選擇成為警察的初心。」
張善政說，由於員警眼鏡在衝突中損壞，現場他送了2副眼鏡和一些補品，代表市府不會忽視警察們的犧牲與付出，未來市府會盡量協助，陪伴2位員警面對後續訴訟；經過這次事件，相信往後警員會有更多經驗應對，警方冒著風險守護市民安全，也請社會大眾多些支持，給第一線警察多一點鼓勵。
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