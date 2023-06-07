宜蘭縣消防局再傳性騷 女隊員睡覺時疑遭偷拍
宜蘭縣消防局1名女隊員今年3月間睡覺時，疑遭1名男分隊長偷拍。消防局今天表示，女隊員已要求分隊長日後不要出現在她面前，消防局針對此案已進行調查。
宜蘭縣長林姿妙今天對此表示，任何性騷擾都不被允許，請消防局審慎處理。
繼宜蘭縣消防局1名女消防員去年底洗澡後裸身走出浴室，被闖入寢室的男同事看見，導致身心受創、被迫離職之後。消防局今天又傳另一起性騷擾事件。
宜蘭縣消防局今天表示，當時這起偷拍事件被女隊員發現時，這名分隊長立即承認、刪除所有拍攝內容，並承諾日後避免與女隊員見面或接觸。今年5月，消防局辦理常訓，每梯次約100人，女隊員發現對方也一起參與，違反當初約定，立即向所屬單位請假，返隊待命。
據了解，這名分隊長事後被調離原單位。
宜蘭縣消防局長徐松奕指出，日前接獲申訴後，由主管了解女隊員訴求，提供心理諮商服務，女隊員已要求對方日後不要出現在她面前，目前男女雙方工作正常。消防局今天已召開「防治性騷擾申訴處理調查委員會」，將嚴格調查，絕不寬貸。
徐松奕表示，為尊重性別平權，消防局已多次召集各級幹部，重申維護職場工作平等的立場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言