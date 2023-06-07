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宜蘭縣消防局再傳性騷 女隊員睡覺時疑遭偷拍

中央社／ 宜蘭縣7日電

宜蘭縣消防局1名女隊員今年3月間睡覺時，疑遭1名男分隊長偷拍。消防局今天表示，女隊員已要求分隊長日後不要出現在她面前，消防局針對此案已進行調查。

宜蘭縣長林姿妙今天對此表示，任何性騷擾都不被允許，請消防局審慎處理。

繼宜蘭縣消防局1名女消防員去年底洗澡後裸身走出浴室，被闖入寢室的男同事看見，導致身心受創、被迫離職之後。消防局今天又傳另一起性騷擾事件。

宜蘭縣消防局今天表示，當時這起偷拍事件被女隊員發現時，這名分隊長立即承認、刪除所有拍攝內容，並承諾日後避免與女隊員見面或接觸。今年5月，消防局辦理常訓，每梯次約100人，女隊員發現對方也一起參與，違反當初約定，立即向所屬單位請假，返隊待命。

據了解，這名分隊長事後被調離原單位。

宜蘭縣消防局長徐松奕指出，日前接獲申訴後，由主管了解女隊員訴求，提供心理諮商服務，女隊員已要求對方日後不要出現在她面前，目前男女雙方工作正常。消防局今天已召開「防治性騷擾申訴處理調查委員會」，將嚴格調查，絕不寬貸。

徐松奕表示，為尊重性別平權，消防局已多次召集各級幹部，重申維護職場工作平等的立場。

宜蘭 性騷擾

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