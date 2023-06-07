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一通電話害前女友心急報警 人找到了卻發現他身揹8條通緝案

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

身揹8條通緝的陳姓男子，昨天傍晚7時許傳訊給陳姓前女友稱心情不佳，陳女擔心陳男發生意外報警，警方根據手機定位，在鹽埕區建國橋附近找到陳男，結果一查身分，發現陳男通緝身分，解決虛驚後，陳男警詢後被解送至高雄地檢署歸案。

鹽埕警方表示，陳女昨天晚間7時許通報警方協尋陳男，員警根據陳男手機發話位置，確認人應該在鹽埕區建國橋附近，隨即派遣建國四路派出所巡邏警網趕赴現場查處。

警方到達現場搜尋時，發現陳男駕駛的轎車停在橋邊，一看到員警上前就打算開車離開，警方為確保陳男安全將他攔下，陳男卻眼神閃爍，還在員警詢問身分時，謊報友人資料，經員警進一步查證，才發現他身背8條通緝。

警方調查，陳男因犯下多起詐欺、毒品案，從去年9月陸續被台北、士林、新北、高雄等地檢署發布通緝，今年6月間，陳男借了陳女的轎車後都未歸還，陳女討不回愛車，月初向警方提告侵占

昨天陳男一通電話打給陳女，讓陳女以為陳男想不開報警，除了尋獲轎車外，因為身上通緝案件，陳男也被警方帶回製作筆錄，警詢後，依詐欺、毒品通緝及侵占罪嫌，解送高雄地方檢察署偵辦。 ]

警方找到心情不好的陳男，發現他身背8條通緝，依規定解送至地檢署歸案。記者張議晨/翻攝
警方找到心情不好的陳男，發現他身背8條通緝，依規定解送至地檢署歸案。記者張議晨/翻攝

通緝 毒品 侵占

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