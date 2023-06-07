性騷擾燒杏壇 南投某校長染指女學生如台版「熔爐」停職

政壇ME too風暴延燒向杏壇，南投縣莊小姐昨天在網路爆料，她就讀南投縣某國小時，劉姓老師開車接送她到安親班途中，趁機撫摸她的大腿，甚至將座椅拉平，還好她機警逃出，事後老師到家中自掌嘴巴，父母心軟給他改過自新的機會，沒想到20幾年來，這名狼師當了校長，受害學生人數更多，不少網友直言這已是台版「熔爐」，要求徹底追究這名狼師的責任。

南投縣政府表示，因為被害人莊小姐和證人的敘述相當明確，已對這名劉姓校長做出停職處分，他從民國80幾年服務至今，時間經過20多年，縣府已追蹤他服務過的國小學校，也希望曾遭受性騷擾的學生主動聯繫，縣府也啟動性平調查機制，以便釐清事實和受害人數，追究這名校長的法律責任，確保學生安全。

莊小姐指控，她在民國84學年就讀國小六年級，參加劉姓老師的課後家教班補習。他在鄉下被封為「青年返鄉，優秀有為的教師」，家長極度信任，補習學生6人都給他接送，副駕駛座乘坐2名女學生，其中一個是她本人，但另名女學生下車後，老師就抓著她的手不讓她下車。

後來后座男學生全都下車，老師抓著她，並且鎖上中控，開始撫摸她的大腿，甚至整個人趴到她身上，擁吻、上下其手。她膝蓋上頂保護胸口，並把他的眼鏡撥掉，找到空隙跑下車，向附近居民求助，劉老師才開車逃離。

莊小姐說，狼師因為被害人默不作聲持續危害學生，她懇請曾跟她一樣遭受性騷的人，或詳知當時發生狀況的人跟她聯絡，這個社會需要受害者串在一起，才能嚇阻狼師危害學生。

她列出這名校長換了3所國小，都是在同一個鄉鎮，中間是否有去其他學校，並不清楚，因此希望能有其他同樣遭遇的受害人站出來跟她聯絡。