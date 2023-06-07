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性騷擾燒杏壇 南投某校長染指女學生如台版「熔爐」停職

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

政壇ME too風暴延燒向杏壇，南投縣莊小姐昨天在網路爆料，她就讀南投縣某國小時，劉姓老師開車接送她到安親班途中，趁機撫摸她的大腿，甚至將座椅拉平，還好她機警逃出，事後老師到家中自掌嘴巴，父母心軟給他改過自新的機會，沒想到20幾年來，這名狼師當了校長，受害學生人數更多，不少網友直言這已是台版「熔爐」，要求徹底追究這名狼師的責任。

南投縣政府表示，因為被害人莊小姐和證人的敘述相當明確，已對這名劉姓校長做出停職處分，他從民國80幾年服務至今，時間經過20多年，縣府已追蹤他服務過的國小學校，也希望曾遭受性騷擾的學生主動聯繫，縣府也啟動性平調查機制，以便釐清事實和受害人數，追究這名校長的法律責任，確保學生安全。

莊小姐指控，她在民國84學年就讀國小六年級，參加劉姓老師的課後家教班補習。他在鄉下被封為「青年返鄉，優秀有為的教師」，家長極度信任，補習學生6人都給他接送，副駕駛座乘坐2名女學生，其中一個是她本人，但另名女學生下車後，老師就抓著她的手不讓她下車。

後來后座男學生全都下車，老師抓著她，並且鎖上中控，開始撫摸她的大腿，甚至整個人趴到她身上，擁吻、上下其手。她膝蓋上頂保護胸口，並把他的眼鏡撥掉，找到空隙跑下車，向附近居民求助，劉老師才開車逃離。

莊小姐說，狼師因為被害人默不作聲持續危害學生，她懇請曾跟她一樣遭受性騷的人，或詳知當時發生狀況的人跟她聯絡，這個社會需要受害者串在一起，才能嚇阻狼師危害學生。

她列出這名校長換了3所國小，都是在同一個鄉鎮，中間是否有去其他學校，並不清楚，因此希望能有其他同樣遭遇的受害人站出來跟她聯絡。

南投縣政府表示，6月5日網路爆料劉校長對學生性騷擾案，教育處接獲訊息，即刻啟動校安通報，同時主動聯絡貼文作者，因為當事人和目擊學生敘述相當明確，教育處已經要求校長請假等待調查，同時依據性別平等教育法第校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則第10條規定，召開性別平等教育委員會審議，由調查小組秉持公正、公平、專業進行調查釐清案情真相，也確保學生安全。

莊小姐84年就讀南投縣某國小時，遭劉姓老師性騷擾，她站出來揭露過往，避免再有學生受害。圖／立委蔡培慧提供
莊小姐84年就讀南投縣某國小時，遭劉姓老師性騷擾，她站出來揭露過往，避免再有學生受害。圖／立委蔡培慧提供

狼師 南投 性騷擾

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