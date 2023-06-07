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不同年齡受騙型態不同 台中阻詐冠軍警分局分眾分齡教防詐

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

警方積極打詐，台中市警察局打詐成績第一名的霧峰警分局今表示，不同年齡層遇到的詐騙型態有所不同，像是年長者常被「假檢警」、「假綁架」、「猜猜我是誰」詐騙，年輕族群則常遇到佯稱提供飆股、投資虛擬貨幣穩賺不賠的「假投資」詐騙，或是佯裝外國軍官、聯合國醫生的「假交友」愛情詐騙，民眾常因一時不察落入詐騙集團的陷阱，希望民眾提高警覺。

霧峰警分局統計，去年阻詐案件134件、金額達8935萬餘元元，在台中市警局各單位名列第1，今年迄今則阻詐77件、金額已達5751萬6414元。

警分局長陳祥麟說，不同年齡的詐騙被害人受騙類型會有所不同，顯示詐騙集團也會依年齡層選擇詐騙方式，警方因此針對不同族群，運用各自適合宣導方式，規畫各種類型分眾、分齡宣導。

他說，對於臨櫃提款3萬元以上的民眾，金管會規定各金融機構行員應詢問其原因，因此警方為了讓行員能更快速察覺客戶是否被詐騙，特別組成反詐宣導團，前往金融機構講授關懷提問及攔阻詐騙技巧，並建議行員應就客戶所回應或答覆，再提出2至4個相關問題驗證，從中發現疑似受騙者，並即時通知警方到場共同阻詐，達到「減害」目標。

台中市警察局打詐成績第一名的霧峰警分局依不同年齡教防詐。圖／警方提供
台中市警察局打詐成績第一名的霧峰警分局依不同年齡教防詐。圖／警方提供
台中市警察局打詐成績第一名的霧峰警分局依不同年齡教防詐。圖／警方提供
台中市警察局打詐成績第一名的霧峰警分局依不同年齡教防詐。圖／警方提供

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