桃園男神明面前狂撈許願池硬幣 1小時內就落網

桃園大廟景福宮創立將滿279年，為當地著名廟宇，然而昨晚11點多一名30歲連姓男子，偷偷摸摸到廟前的許願池內撈硬幣，警方獲報到場發現男子不見蹤影，但機車及一箱零錢還在原地，隨後男子現身撞見警方，深知逃不了只好乖乖就逮。

桃園分局青溪派出所警方昨晚11點40分左右，巡邏經過中山路時遇到民眾反映，看到一名男子鬼鬼祟祟跳進景福宮前的許願池內撈硬幣。