桃園男神明面前狂撈許願池硬幣 1小時內就落網
桃園大廟景福宮創立將滿279年，為當地著名廟宇，然而昨晚11點多一名30歲連姓男子，偷偷摸摸到廟前的許願池內撈硬幣，警方獲報到場發現男子不見蹤影，但機車及一箱零錢還在原地，隨後男子現身撞見警方，深知逃不了只好乖乖就逮。
桃園分局青溪派出所警方昨晚11點40分左右，巡邏經過中山路時遇到民眾反映，看到一名男子鬼鬼祟祟跳進景福宮前的許願池內撈硬幣。
對此警方立即依民眾提供的特徵追查，先是在景福宮附近發現男子機車，旁邊還放著一箱剛撈起的零錢和用贓款買的汽水，但不見男子蹤影，隨後連男才現身，現場起獲3千8百多元硬幣；警方初步調查，發現連男曾在新北市犯下多起竊盜案，全案依法移請偵辦，而偷來的硬幣則全數返還廟方，令廟方相當感激。
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