基隆武嶺公園屁孩拿刮鬍泡沫亂噴 環保志工難清將開罰
基隆市安樂區武嶺公園有各項運動遊樂設施，是全齡化的運動公園，平時有很多民眾運動，但3日晚間有一群年男女玩過火，竟拿出刮鬍子的泡沫罐到處塗抹噴灑，隔天環保志工看到傻眼，花半小時也清不乾淨，通報環保局追查，將依違反廢棄物清理法告發，最高可罰6千元。
根據監視器畫面，有錄下一群年輕人3日晚間10點多，到基隆市武嶺公園遊玩，拿刮鬍子用的泡泡罐胡亂朝盪鞦韆的鐵鍊、板子、支架、椅子亂噴一通，整個公園遊具多被抹上大量的白色泡沫，明顯是惡作劇行為，過程中還不斷嬉笑，不以為意。
外寮里長顏厚廣說，3日晚上約10點多，有一群5、6位年輕男女到公園遊玩，但拿刮鬍子的泡沫罐亂噴一通，弄得滿地都是，痕跡很難清理，這樣惡作劇十分糟糕，造成環境的髒亂，影響後續其他人到遊玩的意願。
顏厚廣表示，會依廢棄物清理法請環保局稽查人員處理，可2400元到6000元罰鍰。
每天都來維護清潔的環保志工說，年輕人把白色泡泡噴在鞦韆的鐵鍊和椅子上，有如被肥皂塗上一層泡泡，他看到頭很痛，清了半小時也掃不起來，留下黑黑的汙漬。
民眾表示，椅子被噴泡泡未都黏黏的，鏈條摸上去也很黏，十分不舒服。
武嶺運動公園位武嶺街，市府將原先是罐頭遊具及籃球場翻新，規畫長型的摩石子溜滑梯、攀爬網、鞦韆、體健設施等，早晚都有不少民眾使用。
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