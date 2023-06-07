軍車路口掉落整箱空彈殼 八軍團將究責懲處

陸軍步兵第117旅1輛小貨車昨天行經高雄1處路口，不慎掉落軍用空彈殼彈藥箱，並被民眾拾獲。八軍團今天指出，軍方已召開檢討會，車上官兵未綁好也沒及時尋回，該懲處就懲處。

八軍團中午向中央社記者表示，軍方昨天下午已經召開檢討會，並調查違失責任歸屬，該給予懲處就會給予懲處，若情節嚴重可記大過處分。

軍方指出，初步調查是八軍團所轄步兵117旅1.75噸小貨車執行空彈殼報繳勤務期間，因未固定好彈藥箱不慎掉落，且車上官兵發現後也沒馬上停車尋回，將追究相關責任。

八軍團表示，目前已責派相關業管進行調查釐清，將據以檢討違失與責任；另援引為例，強化軍品管理及運輸作業紀律。

高雄市政府警察局三民二分局發布訊息證實，昨天上午9時許接獲報案，指在高雄市三民區九如一路與澄清路口發現1箱軍用彈藥箱，並被民眾拾獲。經聯繫軍方查證，發現是陸軍八軍團步兵第117旅1輛小貨車行經路口時不慎掉落。

軍方代表前往警局清點鐵製彈藥箱後，確認共有56盒、1117發5.56公厘步槍空彈殼，全案依規定發還給軍方處置。