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影／八軍團軍車掉落鐵盒揚長而去 竟是裝上千彈殼的彈藥盒
陸軍第八軍團指揮部步兵117旅昨天運送空彈殼，行經高雄市三民區，不慎掉落1個鐵製彈藥盒，路人報警，才查出軍方掉落的彈藥盒。軍方今天表示，裡面裝5.56公厘步槍彈空殼。
昨天上午9時許，步兵117旅的軍用卡車行經高雄市三民區九如一路與澄清路口，左轉九如一路快車道，突然掉落1個長約30公分、寬25公分的鐵盒子，民眾發現是軍用彈藥箱，但軍車早已離去，立即報警。
警方聯繫軍方查證，發現遺失彈藥單位為陸軍官校學校步兵117旅，會同軍方清點鐵製彈藥盒，裡面共有56盒、總計1117發空彈殼。
陸軍第八軍團指揮部表示，步兵117旅乙輛1.75噸貨車遺落彈藥盒，已領回入庫妥存，強調已責派相關業管單位調查，將據以檢討違失與責任，另援引為例，強化軍品管理及運輸作業紀律。
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