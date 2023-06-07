影／八軍團軍車掉落鐵盒揚長而去 竟是裝上千彈殼的彈藥盒

陸軍第八軍團指揮部步兵117旅昨天運送空彈殼，行經高雄市三民區，不慎掉落1個鐵製彈藥盒，路人報警，才查出軍方掉落的彈藥盒。軍方今天表示，裡面裝5.56公厘步槍彈空殼。

昨天上午9時許，步兵117旅的軍用卡車行經高雄市三民區九如一路與澄清路口，左轉九如一路快車道，突然掉落1個長約30公分、寬25公分的鐵盒子，民眾發現是軍用彈藥箱，但軍車早已離去，立即報警。

警方聯繫軍方查證，發現遺失彈藥單位為陸軍官校學校步兵117旅，會同軍方清點鐵製彈藥盒，裡面共有56盒、總計1117發空彈殼。