醫院宣告死亡！國一汐五高架無辜挨撞 肇事者恐涉過失致死

國道1號汐五高架五股路段今天清晨發生4車連環追撞，命危送醫的46歲方姓駕駛，台北馬偕醫院已於上午11時許宣告死亡，肇事的47歲余姓男子恐涉嫌過失致死罪嫌，後續有待檢警調查認定。

這起車禍發生在上午7時許，當時47歲余姓男子駕駛商旅車，沿內側車道往北行駛，於五股路段疑未注意前方車流已經開始回堵，不明原因撞擊前方46歲方姓男子駕駛的休旅車，繼而往前推撞另2輛車釀成4車連環事故。