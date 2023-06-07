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醫院宣告死亡！國一汐五高架無辜挨撞 肇事者恐涉過失致死
國道1號汐五高架五股路段今天清晨發生4車連環追撞，命危送醫的46歲方姓駕駛，台北馬偕醫院已於上午11時許宣告死亡，肇事的47歲余姓男子恐涉嫌過失致死罪嫌，後續有待檢警調查認定。
這起車禍發生在上午7時許，當時47歲余姓男子駕駛商旅車，沿內側車道往北行駛，於五股路段疑未注意前方車流已經開始回堵，不明原因撞擊前方46歲方姓男子駕駛的休旅車，繼而往前推撞另2輛車釀成4車連環事故。
第一個挨撞的方姓男子昏迷受困，被消防隊救出，送醫途中已無生命徵象，經台北馬偕醫院急救無效，上午11時許宣告死亡。肇事的余姓男子是否將依過失致死罪嫌移送法辦，預計待檢察官相驗並檢視警方調查車禍過程與原因，才會有進一步指示。
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