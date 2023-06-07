明德水庫上百噸不明土方路過？ 苗栗環保局追查來源與去向

苗栗縣頻傳廢棄物亂入侵，苗栗警察分局日前在頭鄉明德水庫附近台13、苗15之1線口，攔截5輛載運上百公噸不明土方，駕駛聲稱僅是路過，環保局稽查，輛車先罰6萬元，續追土方來源及去向。

苗栗分局接獲情資，發現頭屋鄉明德水庫附近台13線、苗15-1線路段，常有大型車輛出入，疑似載運廢棄物，警方於5月29日上午攔截5輛載運不明土方之砂石車，發現均無土方來源及傾倒證明文件，砂石車駕駛都聲稱僅是路過。

廢棄物清理法規定，廢棄物、剩餘土石方清除機具應隨車持有載明廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點之證明文件，環保局稽查人員先開罰每車5萬元，並要求提具合法土方來源及去向，否則再依廢棄物清理法再開罰。