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明德水庫上百噸不明土方路過？ 苗栗環保局追查來源與去向

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣頻傳廢棄物亂入侵，苗栗警察分局日前在頭鄉明德水庫附近台13、苗15之1線口，攔截5輛載運上百公噸不明土方，駕駛聲稱僅是路過，環保局稽查，輛車先罰6萬元，續追土方來源及去向。

苗栗分局接獲情資，發現頭屋鄉明德水庫附近台13線、苗15-1線路段，常有大型車輛出入，疑似載運廢棄物，警方於5月29日上午攔截5輛載運不明土方之砂石車，發現均無土方來源及傾倒證明文件，砂石車駕駛都聲稱僅是路過。

廢棄物清理法規定，廢棄物、剩餘土石方清除機具應隨車持有載明廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點之證明文件，環保局稽查人員先開罰每車5萬元，並要求提具合法土方來源及去向，否則再依廢棄物清理法再開罰。

苗栗分局提醒不法業者切勿心存僥倖，一旦查獲違法事實或汙染行為，將依法取締，並移送檢方偵辦究責，若涉不法利得，亦將交由環保主管機關依法加重裁處，另鼓勵民眾勇於檢舉環保犯罪，共同打擊不法，維護美好的生活環境及保護自然生態永續發展。

苗栗警察分局日前在頭鄉明德水庫附近台13、苗15之1線口，攔截5輛載運上百公噸不明土方，環保局先開每輛6萬元罰單。圖／民眾提供
苗栗警察分局日前在頭鄉明德水庫附近台13、苗15之1線口，攔截5輛載運上百公噸不明土方，環保局先開每輛6萬元罰單。圖／民眾提供

廢棄物 砂石 水庫

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