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影／沙鹿行人地獄路口 熱心兄弟PO監視器還行人公道

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名女子昨晚在台中市沙鹿區路口要過馬路，走到斑馬線上，謹慎查看左右二側來車，快速過馬路，但沿途沒有汽機車禮讓，她即將抵達對面時，被一輛急駛而來的機車撞上，受傷送醫急救，附近店家一對熱心兄弟，調出監視器畫面，還原車禍過程，這對兄弟說，畫面還行人一個公道。

昨晚發生車禍前，這對兄弟的店已打烊，弟弟正在店門口打掃，他說印象中有看到這名長髮女子，走到他店前，遵守交通規則，從斑馬線要走到對面。

他說自己專心打掃，沒注意女子已開始走，要穿越馬路，後來聽到機車類似滑倒撞地連續三聲巨響，他驚嚇查看，看到機車倒地，原以為機車撞到路邊異物摔倒，聽到哥哥急喊，剛才那位女生不見了，後來才發現，女生倒在被撞地點旁近10公尺處。

這對熱心兄弟想查明女子為何受傷，調出自己店門口監視器，才知女子走斑馬線，走到對面，只剩二步路，卻被急駛而來的機車撞上。

記者今天到現場觀察，該路口地面有斑馬線，沒有交通號誌，光田醫院對面是沙田立體停車場，很多行人在停車場旁走到對面醫院，或要到醫院後方沙鹿市場購物，從這個路口斑馬線走最近，如果要改走下一個路口的斑馬線，要再走100公尺。

到光田醫院的患者和家屬很多，今天還有數十名移工要到醫院體檢，行人要過馬路時都小心查看，多數人結伴而行，看到車流空檔快速小跑步通過，有些汽機車仍不禮讓行人，形成行人與汽機車爭道情形；附近店家說，警察常來取締不禮讓行人，但警察一走，不禮讓的駕駛就很多。

一名70歲婦人說，她行動不便走路慢，要過這個馬路時都很緊張，常常拉著一旁陌生人的手走，或是邊走邊揮舞雙手，提醒汽機車駕駛讓她走過去，她說這個路口不禮讓行人的情形常發生，她也曾走到一半被汽車駕駛人按喇叭。

台中市沙鹿區沙田路與四平街新平巷口，昨晚發生機車撞傷行人車禍，店家監視器拍下過程。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區沙田路與四平街新平巷口，昨晚發生機車撞傷行人車禍，店家監視器拍下過程。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區沙田路與四平街新平巷口，昨晚發生機車撞傷行人車禍。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區沙田路與四平街新平巷口，昨晚發生機車撞傷行人車禍。記者游振昇／攝影

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