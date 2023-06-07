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險！車身嚴重抖 台南市女駕駛停車人下來察看 瞬間就火燒車
55歲張姓女駕駛今天中午11點多，駕駛轎車行駛到台南市中西區海安路時，發現車身嚴重抖動，急忙停車於路邊，一下車突然車輛引擎蓋下開始冒出火煙燃燒，消防分隊到場出水滅火，警方也到場疏導交通。
台南市消防局救災救護中心，今天11點13分接獲報案，位於中西區海安路一段71號旁道路有火燒車意外。消防分隊到場後出水滅火，火勢於11時28分撲滅。
轄區台南市警二分局中正所員警趕往現場處置，發現張姓女駕駛駕駛轎車行駛至海安路時發現車身嚴重抖動，急忙停車於路邊，一下車突然車輛引擎蓋下開始冒出火煙燃燒，遂打110電話報案並請消防隊到場，火時撲滅過程員警也於海安路協助引導交通管制。
據了解，火勢於11點28分撲滅，僅車輛毀損無人受傷，後續車主也連絡道路救援車輛將受損轎車拖回。
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