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金門警方公布10大易肇事路口 第一名在這裡

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

行車經過這些路段時，請小心行駛！金門縣警察局今天公布12大易肇事路口，從去年1月迄今年4月，當中榜林圓環的交通事故之多位居排行榜之冠，有37件，幾乎每個月都有2至3件，提醒民眾開車、騎車經過這些路段，要特別多加注意。

警方表示，統計從去年1月至今年4月份，發生交通事故最多的肇事路段(口) ，當中金寧鄉最多，有6處經常出車禍的路段；金城鎮次之有5處；金湖鎮則有1處；這些路口分別是在～金寧鄉榜林圓環，發生交通事故37件、金城鎮金城車站前路段，發生交通事故15件。金寧鄉頂埔下209號前路口，發生交通事故15件。金寧鄉環島北路1段馬家麵線前路段，發生交通事故13件。

金城鎮環島西路與民權路口，發生交通事故12件。金城鎮民生路54巷路口，發生交通事故11件。金湖鎮小徑圓環，發生交通事故11件。金城鎮民權路88巷路口，發生交通事故11件。金城鎮伯玉路1段224巷路口，發生交通事故10件。金寧鄉伯玉路2段家樂福賣場前路段，發生交通事故10件。金寧鄉埔後127號前路口，發生交通事故10件。金寧鄉環島北路與林湖路口，發生交通事故10件。

警方研判，發生在路口的肇事原因，主要為「未依規定讓車」，包含支道車未讓幹道車先行，還有行經有停字標字的路口或閃光紅燈號誌的路口，而未停車再開、轉彎車未讓直行車先行。

警方也透露，發生在路段的肇事原因，主要「未注意車前狀況」，包含未注意前車的動態、迴車前未注意來往車。次要為「未依規定減速」包含超速行駛、行經無號誌之交岔路口未減速慢行，隨時做停車之準備。

金門縣警察局表示，為有效防制交通事故發生，將由警察局各單位持續針對易肇事路段、時段、主要肇因等，規劃交通稽查及防制事故勤務，取締重大交通違規，並運用現有手持式及移動式測速照相等科技執法設備，機動取締超速違規。

金門警方公布易肇事路段，提醒民眾開車騎車路過一定要多加注意。圖／警方提供
金門警方公布易肇事路段，提醒民眾開車騎車路過一定要多加注意。圖／警方提供
根據警方的統計，金門的圓環肇事率相當高，其中金城鎮金城車站前路段，發生交通事故15件。圖／警方提供
根據警方的統計，金門的圓環肇事率相當高，其中金城鎮金城車站前路段，發生交通事故15件。圖／警方提供
金門縣警察局今天公布12大易肇事路口，從去年1月迄今年4月，榜林圓環的交通事故之多位居排行榜之冠，有37件。圖／警方提供
金門縣警察局今天公布12大易肇事路口，從去年1月迄今年4月，榜林圓環的交通事故之多位居排行榜之冠，有37件。圖／警方提供

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