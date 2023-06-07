屏東改裝車競速車聚2死3傷 16名相關人遭送辦

屏東縣高樹鄉4日一場改裝車競速聚會，釀2死3傷意外，警方擴大調閱監視器畫面追查，包含主辦人等已約談16名涉案人到案說明，並依公共危險罪移送偵辦。

改裝車競速聚會4日在屏東高樹鄉廣福大橋附近河堤進行，當日下午4時許有4部機車撞擊，警消獲報趕抵，將5名傷者送醫，其中董姓男子（43歲）、廖姓男子（19歲）分別因頭部、肢體多處撕裂傷與骨折，2人傷重不治，另外3名男子分別有骨折等外傷，目前仍在治療中。

屏東縣警察局里港分局今天表示，4日發生在防汛道路交通事故，經深入調查釐清，為車友在堤防車聚，因此釀成事故，擴大調閱附近監視器畫面，約談證人、涉嫌人、主辦人、協辦人及工作人員等16名相關人等到案說明，全案依涉嫌公共危險罪移送台灣屏東地方檢察署偵辦。

另外，警方也針對機車改裝車輛行駛部分查緝。警方表示，今年迄今已函報環保局及監理站通報噪音改裝車輛達400件，將持續強力執法，遏止危險駕車情事發生，並已在防汛道路設置巡邏箱，加強巡簽及守望。