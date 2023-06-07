調查官投資im.B逾1200萬 調查局證實僅回收十分之一

檢警調偵辦im.B吸金案，媒體報導有一名調查官前後投資逾1200萬元，調查局今表示，經了解該同仁目前僅回收約100萬利息，其餘本金則血本無歸。另外，外傳im.B成員有接觸各處站主管，經查當天係受友人邀請出席在茹曦酒店舉辦的春酒，席間未與主嫌曾耀鋒（化名曾國緯）互動，當中也無錯綜複雜的關係。

調查局督察處指出，確實有一名調查官自2021年1月間起參與im.B投資，金額約1200餘萬，截至今年4月底陸續收取利息共約100萬元，但其餘本金均未領回，也沒有利用調查官身分優先領取本息情事。之後會將調查資料送交北機站併案偵辦，持續追查有無其他同仁或以其親屬名義參與投資。