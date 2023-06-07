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國一汐五高架4車追撞疑因未注意前方回堵 無辜挨撞命危

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

今天清晨發生在國道1號汐五高架五股轉接道的車禍，經警方初步了解，疑似肇因於駕駛人未注意前方回堵，釀成4車連環追撞，害1名無辜被撞的46歲方姓駕駛命危送醫。

據了解，47歲余姓男子駕駛的商旅車，上午7時許沿汐五高架往北行駛於內側車道，經五股路段未注意前方車流已經回堵，不明原因撞擊前方46歲方姓男子駕駛的休旅車

休旅車被追尾撞擊，又繼續往前推撞44歲呂姓男子及 64歲林姓男子駕駛的2輛車，釀成4車連環事故，最後被擠到貼著道路左側護欄停下。

第一個挨撞的方姓男子昏迷，消防隊趕抵時，因駕駛座車門貼著護欄無法開啟，只能從右側車門搬運脫困，送醫途中已無生命徵象，其他3名駕駛無大礙、未送醫。

除方姓男子酒測值待醫院抽血檢測，其他3車駕駛均未酒駕，詳細肇事原因有待警方進一步鑑識調查釐清。

國道公路警察局第一大隊呼籲，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

國道1號汐五高架五股轉接道附近，今天清晨發生4車連環追撞車禍。記者林昭彰／翻攝
國道1號汐五高架五股轉接道附近，今天清晨發生4車連環追撞車禍。記者林昭彰／翻攝
白色商旅車疑未注意前方車流回堵，追尾撞上前方銀色休旅車，造成休旅車方姓駕駛昏迷受困，送醫途中已無生命徵象。記者林昭彰／翻攝
白色商旅車疑未注意前方車流回堵，追尾撞上前方銀色休旅車，造成休旅車方姓駕駛昏迷受困，送醫途中已無生命徵象。記者林昭彰／翻攝
第一個無辜被撞的休旅車方姓駕駛昏迷，因車輛左側貼著護欄無法開門，救護人員從右側車門搬運，送醫途中已無生命徵象。記者林昭彰／翻攝
第一個無辜被撞的休旅車方姓駕駛昏迷，因車輛左側貼著護欄無法開門，救護人員從右側車門搬運，送醫途中已無生命徵象。記者林昭彰／翻攝

休旅車 國道 酒駕

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