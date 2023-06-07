國一汐五高架4車追撞疑因未注意前方回堵 無辜挨撞命危

今天清晨發生在國道1號汐五高架五股轉接道的車禍，經警方初步了解，疑似肇因於駕駛人未注意前方回堵，釀成4車連環追撞，害1名無辜被撞的46歲方姓駕駛命危送醫。

據了解，47歲余姓男子駕駛的商旅車，上午7時許沿汐五高架往北行駛於內側車道，經五股路段未注意前方車流已經回堵，不明原因撞擊前方46歲方姓男子駕駛的休旅車。

休旅車被追尾撞擊，又繼續往前推撞44歲呂姓男子及 64歲林姓男子駕駛的2輛車，釀成4車連環事故，最後被擠到貼著道路左側護欄停下。

第一個挨撞的方姓男子昏迷，消防隊趕抵時，因駕駛座車門貼著護欄無法開啟，只能從右側車門搬運脫困，送醫途中已無生命徵象，其他3名駕駛無大礙、未送醫。

除方姓男子酒測值待醫院抽血檢測，其他3車駕駛均未酒駕，詳細肇事原因有待警方進一步鑑識調查釐清。