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影／北巿男女當街爭吵她大叫救命 警到場介入...真相好烏龍
台北市中山區昨有1男1女在路邊爭吵，女子還尖叫大聲呼救，過程被民眾錄影上傳網路，引發關注；轄區警方今早出面回應，經查是女子情緒不穩，偶爾會在社區街邊大喊，昨路人經過上前勸阻，雙方發生口角，員警介入後2人表示不需協助，員警告知相關權益後離開，後續也未再滋事。
警方調查，中山分局建國派出所6月6日晚上9時許獲報，中山區五常街上有男女大聲爭吵，派員到場介入處理。
據悉，54歲張姓女子長期情緒不穩，偶爾會在社區街邊喧嘩吼叫，59歲洪姓男子路過張女身邊，見張女吼叫，上前勸說，張女反而情緒更激動，要求洪男離開，並大聲呼救，引起洪男不滿，也大聲吼罵張女。
員警介入時，2人稱互不認識，不需警方協助，員警告知雙方權益後勸2人離開，後續未再滋事。
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