沙鹿女走斑馬線被撞飛...警局：台中2周已開罰1.9萬件不讓行人

台中市沙鹿區吳姓女子昨天行經一處無號誌路口的斑馬線時，行進過程中無車禮讓，冒險通過，被一名機車騎士給撞飛，幸好吳女沒有生命危險，台中市警局表示，已在上月底，展開為期兩周的高發事故路口執法，截至前天為止，已開罰1.9萬餘件，未來將針對沙鹿該無號誌路口與交通局會勘，研議設置號誌。

台中市警局表示，配合警政署從上月22日至6月5日為止，展開為期2周的「行人高發事故路口精緻執法」專案，從台中市去年前100大行人高發事故路口的統計數據，分析個別路口肇因，請所轄分局規畫警力，聚焦於行人高發事故路口，期能對症下藥有效降低行人事故傷亡。

經統計，為期2周的專案有四大執法重點項目，包括「路口不停讓行人112件」、「人行道違規停車與違規臨時停車490件」及「取締道路障礙7件」，截至5日為止，一共取締1萬9814件。

台中市警局交通大隊執法組表示，有關昨天晚上發生在沙鹿區沙田路124號前，吳姓女子走行人穿越道遭騎士撞上的交通事故，近期將與交通局前往現場會勘，評估是否設置交通號誌或其他適合的防範措施，以免類似狀況再發生。