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沙鹿女走斑馬線被撞飛...警局：台中2周已開罰1.9萬件不讓行人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市沙鹿區吳姓女子昨天行經一處無號誌路口的斑馬線時，行進過程中無車禮讓，冒險通過，被一名機車騎士給撞飛，幸好吳女沒有生命危險，台中市警局表示，已在上月底，展開為期兩周的高發事故路口執法，截至前天為止，已開罰1.9萬餘件，未來將針對沙鹿該無號誌路口與交通局會勘，研議設置號誌。

台中市警局表示，配合警政署從上月22日至6月5日為止，展開為期2周的「行人高發事故路口精緻執法」專案，從台中市去年前100大行人高發事故路口的統計數據，分析個別路口肇因，請所轄分局規畫警力，聚焦於行人高發事故路口，期能對症下藥有效降低行人事故傷亡。

經統計，為期2周的專案有四大執法重點項目，包括「路口不停讓行人112件」、「人行道違規停車與違規臨時停車490件」及「取締道路障礙7件」，截至5日為止，一共取締1萬9814件。

台中市警局交通大隊執法組表示，有關昨天晚上發生在沙鹿區沙田路124號前，吳姓女子走行人穿越道遭騎士撞上的交通事故，近期將與交通局前往現場會勘，評估是否設置交通號誌或其他適合的防範措施，以免類似狀況再發生。

清水警分局調查，昨晚8點42分，吳姓男子騎機車，沿沙田路往中正街方向直行，當時吳姓女子徒步行走在行人穿越道上要穿越沙田路，吳男行經該無號誌路口時未禮讓，直接將吳女撞飛，幸好僅受輕傷，無生命危險，不過因路口監視器曝光，吳女行走該斑馬線時，苦等18秒都無人禮讓，最後遭吳姓騎士撞飛，引發外界議論。

台中市警局執行「行人高發事故路口精緻執法」專案，2周開罰1.9萬餘件。圖／台中市交大提供
台中市警局執行「行人高發事故路口精緻執法」專案，2周開罰1.9萬餘件。圖／台中市交大提供

台中市 撞飛

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