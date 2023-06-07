萬安46號演習 嘉市警6國語言貼心宣導
萬安46號演習嘉義市訂於7月27日實施演習，重點著重實施「車停、人就近疏散避難」，為讓外籍人士清楚演習訊號，嘉義市警局拍攝6國語言透過網路、社群媒體等宣導，大幅提昇民眾全民國防意識。
市警局表示，台灣是多元社會，為讓市民、新住民、外籍人士及移工等清楚萬安演習訊息，拍攝「中、英、日、泰、越、印」等6國語言創意宣導短片上傳警局全球知識網、臉書及LINE群組，使國人、外籍人士及新住民均能透過母語的講解與宣導，更深入了解本次萬安演習內容。
市警察局並印製海報、紅布條、客製化扇子及墊板等宣導品，透過手機掃描宣導品上的QRCode下載「愛嘉義APP」（內有防空疏散避難專區），可迅速瞭解防空疏散避難位置及避難姿勢等資訊。
另外為擴大宣導層面，到各學校發放宣導墊板供學生使用，使全民國防觀念向下紮根，讓萬安演習宣導趨近全方位。
市警局局長陳炯旭呼籲，請市民於演習期間依防空演習實施辦法第12條規定，遵守軍、憲、警及民防人員指揮並配合「車停，人就近疏散」等管制及演練，以免受罰。
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