屏東大貨車疑煞車失靈追撞 魚類廢料傾倒滿路面

屏東1輛載運魚類加工廢料的大貨車疑似煞車失靈追撞前車，撞擊力量大導致魚類廢料傾倒滿地，影響通行，屏東警方今天表示，雙方均無酒駕，肇事責任釐清中。

依據路口監視器畫面，正在停等紅燈的曳引車突然遭到後方大貨車撞擊，撞擊力量之大，大貨車載運的鬼頭刀、鮪魚等魚類廢料散落滿地，大貨車頭也因此毀損。

屏東縣警察局屏東分局第5組巡官汪德智今天透過影片指出，車禍發生在昨天下午5時，周姓男子（45歲）開著裝有魚類廢料的大貨車沿長治鄉二高平面道路直行，疑似煞車失靈，擦撞前方停等紅燈的潘姓男子（31歲）所駕駛的曳引車。

警方表示，撞擊力量之大導致魚類廢料傾倒在路面，影響通行，交通管制疏導後，通知業者及清潔隊到場清理。

警方調查，雙方駕駛僅輕傷，均無酒駕，相關肇事責任釐清中。