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台9線鳳林段6旬老翁疑闖紅燈過馬路 遭駕駛撞上送醫不治

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

台9線花蓮鳳林路段昨晚發生死亡車禍，68歲陳姓老翁疑未注意路況及號誌，要穿越馬路，被直行車輛撞倒，頭部重創，送醫傷重不治。警方調閱監視器，發現除了陳翁在紅燈時過馬路，駕駛轎車的43歲鄭姓女子也疑似搶黃燈通行，釀成車禍事故，詳細肇事責任尚待釐清。

昨天晚上7時許，陳翁在鳳林鎮中正路一段路口由東向西，行走穿越台9線，當時人走在斑馬線旁邊，被台9線南往北行駛的轎車撞上。由於撞擊力道大，轎車引擎蓋凹陷，擋風玻璃更破裂成蜘蛛網狀，突然發生車禍，也讓附近居民驚嚇不已，趕緊報案叫救護車。

花蓮縣消防局第二大隊救護人員到場時，發現陳翁失去呼吸心跳，緊急做心肺復甦術（CPR）搶救，直接送台北榮總鳳林分院急救，但因傷勢過重，老翁不幸於昨晚上8時左右宣告不治。

警方調查，駕駛鄭女沒有受傷，持有合格駕照，酒測值為零，初步研判當時行人號誌仍是紅燈，陳翁未依號誌穿越道路；台9線南北向已轉黃燈，鄭女未注意前方動態，疑似搶黃燈違反號誌管制，詳細肇事責任仍待釐清。

鄭姓女子駕駛轎車疑似搶黃燈，撞上紅燈過馬路的陳姓老翁，造成老翁送醫傷重不治。圖／民眾提供
鄭姓女子駕駛轎車疑似搶黃燈，撞上紅燈過馬路的陳姓老翁，造成老翁送醫傷重不治。圖／民眾提供
陳姓老翁昨晚遭轎車撞上送醫不治，轎車引擎蓋凹陷，擋風玻璃更破裂成蜘蛛網狀。圖／民眾提供
陳姓老翁昨晚遭轎車撞上送醫不治，轎車引擎蓋凹陷，擋風玻璃更破裂成蜘蛛網狀。圖／民眾提供

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