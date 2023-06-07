快訊

新北婦教兒女亂倫詭辯教「性教育」 社工訪談家人群交3年曝光

共軍與美軍屢在台海危險對峙 中共目的是動搖美國信心？

梅西新東家確定了？傳轉戰美國邁阿密國際 球隊老闆是貝克漢

女友遭毆逃出求救 男子追到超商丟茶葉蛋鍋砸人

中央社／ 新北7日電

新北新店1間超商今天上午發生攻擊案。林姓男子在家中持鈍器攻擊邱姓女友，邱女跑到超商求助，不料林男也追出來並拿仍在煮的茶葉蛋鍋子砸邱女與店員。警方將依法偵辦。

新北市政府警察局新店分局今天清晨5時許獲報，1名男子在新店區如意街超商失控砸茶葉蛋鍋子。經調查，30歲林男與26歲邱姓女友酒後在家中因感情問題激烈爭吵，林男盛怒之下持鈍器攻擊邱女，造成邱女頭部受傷，邱女因此逃離家裡並跑到超商求救。

不料，林男也追了出來，並在超商內與邱女再度發生爭執，49歲張姓店員也試圖勸架，結果林男拿起店內仍在煮的茶葉蛋鍋子就朝張姓店員與邱女砸去，包括張姓店員與邱女都燙傷；後來林男被其他路人制止後隨即回家。

警方表示，超商店長將提告毀損，邱女及張姓店員擬提出傷害告訴，林男目前則因燙傷送醫治療，待就醫完將通知林男到案說明，後續依規定製作筆錄後函送偵辦，並通報家暴案件處置。

超商 茶葉蛋

延伸閱讀

大馬最綠男！交往8年女友劈腿4次 這回看到鹹濕簡訊終於放生

影／又見超商暴怒男 抄茶葉蛋熱鍋猛砸女友連店員也遭殃

視訊洗澡竊錄胸部！男交往13歲小女友性行為3次 判刑4年2月

酒醉男急診室外挑釁警察 遭壓制後脫口：清醒了

相關新聞

王瞳進民視停車場開車左轉不慎 與直行機車碰撞車頭毀損

藝人王瞳今天早上開車欲左轉進入民視電視台停車場出入口時，不慎與對向直行機車發生碰撞，強力撞擊導致機車騎士抛飛落地，王瞳座...

影／高雄市政顧問助理住家被潑漆 導火線疑和攤販事務有關

高雄市政府市政顧問蘇炎城辦公室許姓助理近期受託協調攤販事務，今天清晨停放在住家前3輛機車遭潑漆，被害人報案，希望警方早點...

影／又見超商暴怒男 抄茶葉蛋熱鍋猛砸女友連店員也遭殃

新北市新店區今早一對情侶吵架，林姓男子追女友至超商，涉嫌拿起茶葉蛋熱鍋砸人，導致女友及店員燙傷，林男自己也被燙傷，三人均...

影／北巿男女當街爭吵她大叫救命 警到場介入...真相好烏龍

台北市中山區昨有1男1女在路邊爭吵，女子還尖叫大聲呼救，過程被民眾錄影上傳網路，引發關注；轄區警方今早出面回應，經查是女...

影／保六警騎車上班撞停等紅燈騎士 滑行倒地頭部重創不治

保六總隊一大二中隊黃姓警員昨晚騎機車至立法院上班，行經台北市承德路6段與文承路口，撞上前方停等紅燈的邱姓騎士，黃男帶的西...

調查官投資im.B逾1200萬 調查局證實僅回收十分之一

檢警調偵辦im.B吸金案，媒體報導有一名調查官前後投資逾1200萬元，調查局今表示，經了解該同仁目前僅回收約100萬利息...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦