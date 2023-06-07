女友遭毆逃出求救 男子追到超商丟茶葉蛋鍋砸人

新北新店1間超商今天上午發生攻擊案。林姓男子在家中持鈍器攻擊邱姓女友，邱女跑到超商求助，不料林男也追出來並拿仍在煮的茶葉蛋鍋子砸邱女與店員。警方將依法偵辦。

新北市政府警察局新店分局今天清晨5時許獲報，1名男子在新店區如意街超商失控砸茶葉蛋鍋子。經調查，30歲林男與26歲邱姓女友酒後在家中因感情問題激烈爭吵，林男盛怒之下持鈍器攻擊邱女，造成邱女頭部受傷，邱女因此逃離家裡並跑到超商求救。

不料，林男也追了出來，並在超商內與邱女再度發生爭執，49歲張姓店員也試圖勸架，結果林男拿起店內仍在煮的茶葉蛋鍋子就朝張姓店員與邱女砸去，包括張姓店員與邱女都燙傷；後來林男被其他路人制止後隨即回家。

警方表示，超商店長將提告毀損，邱女及張姓店員擬提出傷害告訴，林男目前則因燙傷送醫治療，待就醫完將通知林男到案說明，後續依規定製作筆錄後函送偵辦，並通報家暴案件處置。