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雲林斗六賓士直行被撞失控撞路燈 2人送醫

聯合報／ 記者陳雅玲陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣斗六市昨發生一起車禍，兩輛小客車對撞，黑色轎車原地打轉180度，另一輛賓士車失控撞上路燈，兩車駕駛均受傷送醫，警方今表示，兩名駕駛均無酒駕，確切肇事原因有待釐清。

昨晚消防局獲報斗六市雲科路二段交長安南路口車禍救護，派遣斗六、六合、斗南、莿桐等各式救災車4輛(3輛救護車、1輛救助器材車)，警消9名前往搶救。

消防人員到場時，現場路燈桿歪斜，轎車車頭全毀，安全氣囊全爆，駕駛受困車內，有手部骨折、頭部撕裂傷，另賓士車頭也近半毀，索性駕駛輕傷，由救護車送醫，車禍詳細肇事原因警方調查釐清中。

警方表示，黑色轎車是由雲科路三段往莿桐方向行駛，欲左轉長安南路方向，賓士車則是直行，在路口發生碰撞。

雲林縣斗六市昨晚發生一起車禍，造成兩人受傷送醫。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六市昨晚發生一起車禍，造成兩人受傷送醫。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六市昨晚發生一起車禍，造成兩人受傷送醫。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六市昨晚發生一起車禍，造成兩人受傷送醫。記者陳苡葳／攝影

斗六 車禍 救護車

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