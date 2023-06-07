花蓮6旬老翁闖紅燈過馬路 遭搶黃燈車輛撞擊身亡
台9線花蓮鳳林段昨天晚間7時許發生車禍事故，68歲陳姓老翁闖紅燈橫越道路，遭涉嫌搶黃燈的北上車輛撞擊，老翁傷重不治，事故原因仍待釐清。
陳姓老翁昨天晚間7時9分在鳳林鎮中正路一段180號前路口，沿著斑馬線邊緣欲橫越馬路，但未依照行人號誌，闖紅燈通行，遭南往北方向車輛撞上。
猛烈撞擊造成車輛引擎蓋凹陷、擋風玻璃碎裂，陳姓老翁頭部重創，當場失去呼吸心跳，警消人員到場，將老翁送往台北榮民總醫院鳳林分院急救，晚間近8時宣告不治。自小客車鄭姓女駕駛未受傷，酒測值0。
鳳林警分局今天指出，初步調查陳姓老翁當時沿著斑馬線邊緣闖紅燈橫越馬路，涉未依號誌穿越道路，鄭姓駕駛則涉嫌違反號誌管制，闖黃燈通行，事故原因仍待釐清。
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