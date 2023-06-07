竹北越南小吃店暗夜火警 消防員驚險救出2大2小
新竹縣竹北市一家越南小吃店，今天凌晨1時許發生火警意外。新竹縣消防局出動12車29人前往搶救，順利從屋內救出2大2小受困民眾，所幸4人均無大礙，不需送醫。不過隔壁54歲鄰居因吸入濃煙嗆傷，送醫後已無大礙，詳細起火原因，正待火調人員釐清中。
新竹縣消防局指出，今天凌晨1點35分接獲民眾報案，表示中山路一家越南小吃店發生火警意外。消防局立即派遣第一大隊、竹北、豐田、山崎及光明車組共12車29人前往搶救。
警消人員到場時，現場為3層樓建築物，1樓已起火燃燒，消防人員出動3水線撲滅火勢，並於場救出46歲、43歲女性屋主以及12歲女童和11歲男童，所幸4人均無大礙。現場燃燒面積約18坪，財損約80萬。
此外，由於隔壁一名54歲婦人逃生時，不慎吸入過多濃煙嗆傷，身體出現不適，已由救護人員送醫救治，目前已無大礙。
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